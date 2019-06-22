國民黨將於7月8日至14日，進行初選電話民調。高雄市長韓國瑜自去年起引爆「韓流」，被外界視為最有贏面候選人。鴻海集團董事長因「媽祖託夢」，驟然投入大選，民調卻變化不大，也讓不少藍營支持者憂心。前行政院發言人、傳播學者胡幼偉以自身民調量化專業，提出5大韓初選勝出原因。

胡幼偉在臉書發文，劈頭表示本文言論有點敏感，容易過敏者慎入！接著就直接觀察與多份民調資料而言，韓國瑜的主力支持者也就是所謂的「地氣族」，有5大特徵：

1. 散佈在台灣和外島各地；

2. 其中有一大部份居住在鄉下，另外稍微少一點的部份居住在城市裡；

3. 中老年人比年輕人多；

4. 支持老韓的勁道很猛。一份我可以信得過的民調顯示，在全台灣一千九百萬有投票權的公民中，有6%的人，也就是差不多有114萬的選民，是「非韓不投」的狠角色！

5. 地氣族成員是超越藍綠的，其中有不少人過去是民進黨的基本選民！

綜觀以上，可見初選時，各民調機構的抽樣做得到位的，且做民調的那幾天晚上，地氣族都願在家死守電話，那韓初選贏面就頗大。同時，郭台銘的支持者4大特性，也與韓粉相對：

1.年輕郭粉放暑假，不可能為郭伯伯死守電話。返鄉年輕人，為死守電話被爸媽念死，煩都煩死了；

2.郭粉不乏社經地位高的都市人，或年輕高知北漂族，他們多半老早不用市話；

3.郭粉組成特性，他們晚上常有客戶應酬。年輕事業族，難得有時間卻死守電話，難保男女、朋友沒意見；

4.郭粉之所以不屑做韓粉，就在於看不起韓那種「土土的」感覺。郭固然在全球科技業舉足輕重，滿口人工智慧、全球經濟布局，不僅讓地氣族愈來愈遠，時髦又「中上階層」的郭粉也確實根本只用智慧型手機，接不到或因上述種種原因不便接民調電話。

(中時電子報)