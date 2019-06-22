勇士因傷兵麻煩輸掉總冠軍賽，伊戈達拉(Andre Iguodala)特別在ESPN節目上為隊友柯瑞(Stephen Curry)抱不平：「聯盟和媒體都有人討厭柯瑞，我沒看過一個這麼善良的人如此被痛恨。我們都感受到了，那應該是嫉妒。」如果詹姆斯、杜蘭特是太招搖而屢遭修理，那麼攻擊柯瑞實在沒什麼道理。

球評凱勒曼(Max Kellerman)解釋：「柯瑞並不強壯，跑不快跳不高，有張娃娃臉，他苦練成為史上第一的射手，是孩子們最棒的偶像，萬千的青少年都希望自己能像他那樣。但我認為評論不等於詆毀，評論只是說出客觀事實。(總冠軍賽前)我評論過如果勇士要投絕殺，而且輸了地球就會爆炸，我給伊戈達拉投，而不是柯瑞。」

伊戈達拉笑說：「那你肯定瘋了，我能投進是因為柯瑞總是吸引眾多防守者。其實以控衛的急停跳投來說，我承認柯瑞並非史上第一。老刺客湯瑪斯(Isiah Thomas)、魔術強生都在柯瑞之上，此外柯瑞仍是最好的射手。他G6沒有投進是因為情況險惡，後有追兵之下全力衝刺投籃，普通人那種情況下根本無法出手。」

球評史密斯(Stephen A. Smith)對此十分詫異，「媒體會黑柯瑞？我從未聽說。」其實除去政治立場，媒體對柯瑞始終都比較寬容。美媒CBS指出：「我們很不想這麼做，而且這麼做也很不公平，但基於公正報導，我們還是要批評一下柯瑞關鍵時刻的投籃表現。」如果今天CBS檢討的是其他球星(比如說哈登)，肯定就不會只有一篇文章，而且筆法也不會這樣婉轉了。

(中時電子報)