氣象局表示，今（22）日白天仍在西南風環境下，各地仍以多雲到晴為主，但水氣開始增多，午後山區雷陣雨的範圍也較廣。隨著鋒面接近，晚上起尤其深夜過後，西半部將開始出現較為全面性的降雨。

明天周日受鋒面影響，天氣不穩定，中部以北屬於有陣雨或雷雨的天氣，降雨持續，容易有短時強降雨。南部也有短暫陣雨或雷雨，西半部更有局部大雨發生的可能，東半部的降雨則較為局部。

下周一鋒面雖還在台灣上空，不過結構開始變得不完整，降雨趨緩，但各地出現短暫陣雨或雷雨的機率仍高，尤其北部仍有局部較大雨勢。溫度方面，這兩天受東北風稍增強及降雨影響，北部及宜、花氣溫稍下降，轉為舒適，高溫約攝氏27、28度，其他地方則略顯悶熱，高溫仍在30度以上。

氣象局說，下周二鋒面殘留的水氣還在，各地仍有局部短暫陣雨，伴隨著南風再起，天氣再度轉趨悶熱。下周三至下周五持續吹著帶有暖濕空氣的偏南風，東半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象專家吳德榮在個人專欄表示，今年梅雨季第6道鋒面周日抵達，各地轉有陣雨、雷雨，中部以北受影響較大。大氣不穩定度大幅提高，有中小尺度對流系統發展，伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨等。下周一仍受梅雨鋒面影響，天氣不穩定。下周二至下周五鋒面減弱、北移，午後山區仍有對流發展，容易下雨。

此外，天氣風險公司也說，北邊的梅雨鋒面正逐步南下，今晚起到周日要注意雨勢發展。

(中時 )