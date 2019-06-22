美國總統川普與中國大陸國家主席習近平即將於大阪G20高峰會上會晤，商討美中貿易問題，不過美商務部21日發布聲明，在美國出口管制「實體名單」上新增五家中國大陸企業，禁止這些企業在未經許可下，購買美國零組件，外界認為恐是增加川習會上美方的談判籌碼。

據美國有線新聞網報導指出，美商務部最新的出口管制「實體名單」新增四家陸企，以及一所研究機構，分別是天津海光先進技術投資有限公司、中科曙光、成都海光集成電路、成都海光微電子技術，以及無錫江南計算技術研究所，這些企業業務主要以超級電腦以及相關零組件為主。

美商務部表示，這些企業運用超級電腦作為軍事以及模擬核爆等應用研發，其商業行為已對美國國家安全造成威脅。如同先前將中國大陸電信巨擘華為列入出口管制黑名單一樣，美企在未經許可下，禁止對這些陸企出口零組件。

美國超微（AMD）2016 年曾跟天津海光先進技術投資攜手創立合資企業，而天津海光是有中國大陸政府資助的中科曙光的晶片研發子公司，中科曙光則是中國大陸打造超級電腦及資料中心、儲存裝置的重要業者。美商務部新管制名單一出，立即對美國晶片股造成影響，AMD一度下跌2%。

(中時電子報)