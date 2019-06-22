澳洲一名16歲男高中生，與29歲女老師莎拉（Sarah Joy Guazzo）發生性關係後，提告遭性侵，但法官認為，這名高中生性經驗豐富，甚至多次主導嘿咻，最終判女老師無罪。

莎拉在北昆士蘭州湯斯維爾（Townsville）的一所高中任教，時常言語調情，第一次看見這名高中生就傳訊問「想不想來點好玩的？」，兩人2016年3月在湯斯維爾近郊的水晶溪（Crystal Creek）旁第一次發生性行為。

兩人關係曝光後，莎拉被控告與未成年人發生性關係等罪名，但她的律師在法院辯護時表示「他並不是害羞的處男，反而是個有豐富性經驗的學生」，與女老師愛愛完全掌控大局，男同學是自願發生關係。

法官最後認定，這名男學生清楚知道自己在做什麼，因此判莎拉無罪。但莎拉事發後已在2016年10月被學校開除，據傳目前在一家連鎖運動用品店上班。

(中時電子報)