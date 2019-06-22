陸官媒《環球時報》22日社評指出，大陸中央總書記、國家主席習近平20日至21日對北韓進行國是訪問，在與金正恩的會談中，對陸朝關係做了具有里程碑意義的闡述，對陸朝關係的本質屬性、前進動力、最大優勢和牢固紐帶都做出總結。

社評表示，過去輿論場對陸朝關係的認識不是很清晰，加上國際局勢干擾，導致了一些內在的模糊和外界的誤讀。這次訪問傳遞出準確無誤的資訊，從兩國之間的層面、地區層面和國際層面對陸朝關係做出了高屋建瓴的展示。

社評分析，陸朝關係處在半島局勢和國際局勢的複雜交織中，半島核問題和冷戰的殘餘影響都是陸朝關係無法與之隔絕的。然而在任何情況下，加強陸朝友誼都對兩國和兩國人民、對地區乃至世界有百利而無一害，陸朝關係必須有在地區和國際各種問題之間穿行而不受磨損的內在力量。

社評稱，去年以來金正恩對大陸的四次訪問和習近平這一次的回訪，證明陸朝關係的確建立起了這種抗干擾的強大特質。最重要的是，兩黨、兩國和兩國人民更加清楚地認識到，陸朝友誼對兩國利益一直起到根本促進作用，而且這種作用是不可取代的，時間和情境的交替變換反覆驗證了這一點。

社評強調，陸朝關係的可貴之處還在於，它不是一個排他的利益封閉系統，它對整個地區和更廣闊的世界充滿了善意。它對半島無核化及實現永久和平的進程都是建設性的支援角色，它從不同角度為這些進程提供了信心、工具、路徑和保障。

社評認為，大陸作為緊鄰半島的國家，希望半島和平穩定的願望極其真誠。事實證明，大陸對解決半島問題的倡議是實事求是的，而且並不夾雜大陸的私利。今天半島形成的局面大體就是大陸當初主張的雙暫停和雙軌並行。盡管這一主張的推進經歷了曲折，但由於它是最合理的，半島局勢一步一步走上它所規畫的軌道。

社評展望未來，發展陸朝關係需要更大空間，國際社會應當致力於幫助這種空間的不斷擴大。良好的陸朝關係與半島局勢進一步緩和應當是相輔相成的關係，對這種關係的任何懷疑都是狹隘的，也是應當被克服、摒棄的。

(中時 )