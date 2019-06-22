勇士明星前鋒杜蘭特真是如此小心眼的人嗎？在總冠軍賽G5遭逢阿基里斯腱撕裂重傷的杜蘭特，22日被《看台報告》記者布切爆料，因為這次傷癒復出又受重傷的意外，杜蘭特已經對於勇士高層心懷不滿，甚至懷疑自己是否被誤導了。

「我聽說杜蘭特感覺自己被誤導了，導致做出了傷癒復出決定，」布切說，「但外界不可能知道真正發生什麼事，勇士究竟怎麼告訴他的，他自己是否掌握傷勢復原狀況，可是唯一能夠確定的，就是杜蘭特方面的人都不想承擔這個責任。」

「就連勇士總教練科爾也坦承，他們從沒想過傷勢可能轉劇，勇士醫療團隊肯定也是這樣對杜蘭特說的，」布切強調，「到了現在這個決定未來的關頭，傷癒復出這個決策勢必影響到他未來的計劃，他不可能對勇士毫無怨言的。」

所以就算現在勇士願給杜蘭特5年頂薪合約，也對他的受傷表達最高的尊重，可惜恐怕為時已晚了，假如杜蘭特真的把自己受傷主因歸咎於勇士，繼續留在勇士機會就很渺茫了，如今看來尼克或籃網爭搶到他的加盟可能性越來越大。

沃神的《ESPN》同事溫霍斯特也在22日透露，籃網已在杜蘭特爭奪戰取得領跑位置，因為他們很有自信可以同時搶到厄文和杜蘭特，也透過一些操作，相當接近清出第2個頂薪空間，外界預料籃網將跟上季主控羅素宣告分道揚鑣。

(中時電子報)