六都雨水下水道清淤預算。(報系資料照)

2019.06.21新聞深喉嚨 最高薪實習生練投完強勢回歸？ 吳音寧批韓「黑金體系」哪樁？

高雄市溝渠、橋下垃圾淤塞嚴重，市府水利局表示，今年溝渠清出的淤積量是去年3倍，令人咋舌。（高市府提供）

高雄下水道嚴重淤塞，究竟怎麼回事？全市廣達2900多平方公里，但陳菊時代每年僅編2500萬清雨水下水道，六都中預算最低，高雄面積比台北大十倍，清淤經費卻只有台北的4分之1。前內政部長李鴻源曾說，地下道清出棉被、床墊、沙發、機車。神力女超人許淑華說，實在可悲。

高雄市長韓國瑜19日接受廣播節目專訪，提到這陣子市府努力清水溝，竟發現200公分深的排水管淤塞到180、190公分，只剩5％排水功能，還得動用機具去挖，難怪容易淹水、道路常坍塌，「高雄人這幾年到底怎麼熬過來的？」

昨晚的《新聞深喉嚨》主持人王又正說，台北市在2016、2017年的清淤預算大約是1億元。高雄市面積是台北的十倍大，但清淤預算只編列了2500萬，是台北的4分之1，難怪會淹水。根據資料，陳菊時代，高雄市曾大手筆花3200萬辦花火節，放煙火的預算比清淤還多。

被稱為「神力女超人」的許淑華也說，非常的可悲，大家當過民意代表都知道，政府的預算是首長決定，我要編列在哪裡的比例，大概是多少。你看編這2500萬，就可見陳菊在當市長的時候，她多麼不重視清淤的工作，預算可以調整，如果每一個部會，你覺得說他各局處編的不夠多，首長她自己有第二預備金嘛，可以去支持各局處不夠的預算。

許淑華說，但是你看，陳菊的第二預備金在花什麼?花一些燈會、馬拉松、聖誕節，就可以看出在她心裡面，清淤不重要嗎?每一年我們都可以看到高雄市淹水的情況特別嚴重，反觀中央政府，不管是馬也好，扁也好，對於治水的預算都編的很多。

許淑華表示她待過地方公所，在整個疏濬的工程有好幾個階段，從中央到地方，最基層的就是排水溝，每一個環節都不能出錯。即便中央編了再多的錢，如果中間有一個環節你沒有去疏濬，你塞了這麼多的東西，你都沒有辦法解決這件事情。所以高雄市的淤塞被預估是累積了5-10年，就要再花更多的力氣跟經費才能清的出來。

許淑華說，前兩天有討論到說，高雄市民說「來清淤了，從來沒有看過高雄市政府來清淤。」那以前才編2500萬，可能就是局部的，抽查性的，有沒有落實她不清楚。去年高雄出現五千天坑的時候，我們覺得太嚴重了，所以韓國瑜上任後除了要優先處理5千天坑，後來發現涵洞有1萬個，裡面是用垃圾去填充。

許淑華表示，現在就知道雨季來要加強去疏濬，「疏濬這更離譜，既然我們剛剛講到還有什麼摩托車」，她真的覺得這真的要非常嚴格的去查裡面是不是有人謀不臧的事情，真的要去好好查清楚。「不是說我們要去找陳菊市長算舊帳，而是你為什麼不把錢花在應用的這些事情上」。

她說，陳菊市長當時還花了錢說，爭取了再多的滯洪池，還買了廣告，可是你基本功都沒做好，那再多的滯洪池，再多花幾億的錢，做那麼多的東西你基本功沒做好，就是會造成淹水。

許淑華認為，所以今天不是高雄市政府的團隊這麼用心的話，李四川副市長他也非常的專業，才讓大家看到原來高雄市過去沉積了這麼多的這些「不堪入目的東西，我實在是覺得非常的可悲。」

(中時電子報)