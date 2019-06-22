PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

高雄市長韓國瑜聲勢居高不下，也遭各界不斷攻擊、抹黑。無論翻白眼事件、市政總質詢圍剿、王姓女子私生女、香港《逃犯條例》民進黨撿到槍，甚至近日登革熱5300萬補助款，韓不僅挺過各種風暴，「韓粉」還愈打愈鐵、民調冠軍。韓黑傻眼不已，直呼：「他這16年可能都在鑽研民進黨的招式。」

網友在PTT論壇發《其實韓市長真的很強》一文，表示：「登革熱危機被他一句：「再發生一例蘇貞昌負責。」綠營嚇得趕快撥預算，連陳其邁都乖乖地陪他，好像是自己犯的錯一樣。黃捷質詢、版稅爭議、十八保單國中生事件、招待所監察人，通通船過水無痕，輕鬆過關。」

該網友並指出：「這個如果發生在綠營或者柯P身上，不知道死幾次至少道歉幾次了，他不僅不用道歉而且，幾乎都成功轉換成別人的錯，還讓敵人覺得：咦，會不會是我自己的錯？民調依舊高高在上，這功力我看連馬英九都輸他。如果戴頂假髮，這應該會是史上危機管理最強的公關。」

對此，有網友直言：「他這16年可能都在鑽研民進黨的招式。」

其他網友則紛紛回應：「很多都是某黨在造謠，他道歉才奇怪吧」、「1124說他草包的人，選後才知道誰是草包」、「看看陳菊，想想賴，韓危機處理好多了」、「你怎麼會有綠營會道歉的錯覺？半斤八兩」、「KMT裡面瞧不起他，DPP把他視為眼中釘」、「謝龍介也差不多啊，以前老國民黨看不起的」、「DPP都被暗諷法西斯政黨了，可悲」、「就是用DPP的手段來對付DPP啊」。

(中時電子報)