洋基究竟有沒打算補強先發投手？總管凱許曼(Brian Cashman)表示有，而且決心強烈。《紐約郵報》指出，洋基老闆小史坦布瑞納(Hal Steinbrenner)願意跨越2.46億美元的終極豪華稅門檻，只要這個新投手足以讓洋基「一躍成為冠軍隊伍」，他不惜重回以往的邪惡帝國。

當今最厲害的投手，不用說當然是韋藍德(Justin Verlander)，但他身處敵營太空人。大聯盟官網報導，凱許曼盯上了另一位超級強投：國民王牌「藍眼」薛爾瑟(Max Scherzer)，聲稱「不惜代價」都要弄到手。薛神是韋藍德老虎時期的戰友，實力不相伯仲，而且是3次賽揚獎得主，沒有比他更強的人選。

薛爾瑟在國民剩下最後兩年，合約平均年薪3000萬美元。別名「瘋狂麥斯」的薛爾瑟前役練習短打時砸斷鼻子和眼眶，仍然登板飆出10K，他前一次自責分率超過3.00是多年前的事了。洋基團薪現已跨越前兩道豪華稅門檻(2.06億美元、2.26億美元)，但老闆為了薛爾瑟這樣的猛將願意再砸錢。

話雖如此，也要國民肯割愛才行。據說薛爾瑟是國民老闆心愛的選手，打算讓他終老華盛頓，成為隊史首位名人堂球星。如果國民戰績(目前國東第3)在731交易大限前沒有暴跌，賣掉薛爾瑟的機會就更小了。

(中時電子報)