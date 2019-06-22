為了報復伊朗擊落美「全球鷹」無人機，美國總統川普原本計劃20日晚間攻擊伊朗，但在國家安全會議上聽取報告時，得知若發動攻擊恐造成150人死亡，認為這不符合比例原則，攻擊前10分鐘才決定剎車，撤回攻擊命令，準備採用更嚴厲的經濟制裁。

據紐約時報21日引述高層官員指出，川普原本批准空襲部分伊朗境內的目標，執行任務的戰機與艦艇皆已到位，但最後一刻卻縮手，引起外界關注。對此，川普在推特上解釋放棄攻擊原因，主要是攻擊會造成150人死亡，不符合比例原則。

....On Monday they shot down an unmanned drone flying in International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the strike I stopped it, not.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年6月21日

....proportionate to shooting down an unmanned drone. I am in no hurry, our Military is rebuilt, new, and ready to go, by far the best in the world. Sanctions are biting & more added last night. Iran can NEVER have Nuclear Weapons, not against the USA, and not against the WORLD! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年6月21日

川普在推特上說：「昨夜國家安全會議上，我們已準備就緒準備對3個地點進行報復，而當我問『會有多少人死？』一名將領回答150人。在攻擊發起前10分鐘，我停止了這任務，我們只損失一架無人偵察機，這不符合比例原則。」

川普還說，他並不急著要報復伊朗，美國有全世界最強大的軍力，蓄勢待發執行任務，且美國也準備好更嚴厲的制裁對付伊朗，「伊朗不可能有核武、無法對抗美國以及全世界」。他並表示剛上任時，伊朗還在中東各地製造大麻煩，如今已是衰弱許多的國家。他歸功於自己帶領美國退出伊朗核子協議，並對伊朗施加強硬制裁。

(中時電子報)