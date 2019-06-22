昨日有網路媒體公布總統大選最新民調，高雄市長韓國瑜的支持度依舊遙遙領先總統蔡英文和台北市長柯文哲，顯示韓國瑜已擺脫泥沼，止跌回升！

據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，在藍白綠「三腳督」的情況下，韓國瑜以36.6％的支持度，領先蔡英文的31.9%和柯文哲的19.5%。柯文哲支持度竟滑落到只有10幾趴的支持度。

此次民調是由《ETtoday新聞雲》民調中心，於2019年6月14日至6月20日進行調查，有效樣本數為5,051份，信心水準為95%，誤差值為正負1.4%。

(中時電子報)