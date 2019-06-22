慕谷慕魚生態廊道東段第一處隧道口2016年嚴重坍方後就封山至今，坍方處已雜草叢生。（張祈翻攝）

進入居民、台電工程人員目前改以河床便道通行。（張祈翻攝）

為防範遊客誤闖，慕谷慕魚沿線設有多處禁止進入警示牌，僅開放當地民眾及台電工程人員進出。（張祈攝）

紅極一時的花蓮慕谷慕魚生態廊道，3年前因1號隧道崩塌後，封山不對外開放，花蓮縣政府進行可行性評估向中央申請經費重建，行政院公共工程委員會主委吳澤成月初前往現勘，並針對地質調查、災害成因調查提出修正建議，花蓮縣政府建設處長鄧子榆指出，修改送審仍需時間核定，最快今年可完成評估報告。

位在秀林鄉銅門村的慕谷慕魚生態廊道1號隧道2016年10月發生嚴重坍方，一度造成百餘名遊客受困山內，由警民接力繞山前往救援，坍塌處位在隧道東邊出口，舊隧道全長200公尺，約30公尺坍塌，洞口外20公尺也有嚴重坍方和路基流失。

鄧子榆指出，經評估後，原地重建明隧道、新建溪谷高架橋等方案可行性較高，其中原址重建明隧道，保留剩下的170公尺舊隧道，往東延伸80公尺，將成為約250公尺的明隧道，所需經費約1億元，是目前當地居民接受度較高的方案；另一方案溪谷興建高架橋，經費約2至3億元。

吳澤成月初前往坍方地點現勘，指出可行性評估報告中地質調查、災害成因不夠完整，要求補齊調查資料後再審。鄧子榆指出，修改送審後仍需1、2個月時間，力拚今年底完成評估，核定經費後最快明年可以發包動工。

端午連假發生遊客闖入溺斃憾事，慕谷慕魚管理問題也受到關注，秀林鄉長王玫瑰指出，封山後僅開放當地農民、台電工程人員進出，臨時便道管制困難，即便沿途放置禁止入山標誌，闖入民眾防不勝防，呼籲民眾切勿擅自闖入，勸導不聽後恐被依國安法開罰。

(中時 )