國民黨總統擬參選人王金平23日將到雲林舉行「王金平之友會」，縣長張麗善目前人在大陸參訪，她表示，王院長周日來雲林舉辦活動，她表達最熱切的歡迎，由於她24日返才返國，所以無法參加王金平院長的活動，甚感抱歉，但仍會請張嘉郡代表出席向王院長致上最高的歡迎。

張麗善表示，非常感謝王金平院長關心雲林的發展，聽聞他將提出包括在雲林建造高鐵、台鐵、捷運，再加上能貫通全國的「鐵馬」自行車道的「四鐵」政策，以及規劃六大生活圈，打造雲林成為國際都會等政策，顯示王院長十分了解雲林人的需求，有心翻轉雲林。

她說，非常歡迎每一位願意讓雲林更好的朋友來給予指導與協助，雲林受到王院長許多的關心與照顧，不論是過去與現在，深信未來也是如此。

張麗善強調，王金平院長一直都是雲林人以及她的好朋友、好長輩，無微不致的照顧，大家都非常感恩，再次歡迎王院長來雲林，也先預祝星期日的活動圓滿順利！

(中時 )