高雄市長韓國瑜今日在台中造勢，走路工謠言又起，只是行情瞬間降低十倍，上一場雲林場傳出高雄人可跟杏仁哥領3千，這一次的謠言是給250元加一件衣服以及一餐飯。韓粉笑歪，說也太沒行情了吧?(韓國瑜後援會)

高雄市長韓國瑜今日在台中造勢，走路工謠言又起，只是行情瞬間降低十倍，上一場雲林場傳出高雄人可跟杏仁哥領3千，這一次的謠言是給250元加一件衣服以及一餐飯。韓粉笑歪，說也太沒行情了吧?有人諷刺「為了250元，要花2500，韓粉真害，都做賠本生意。」

一位高姓網友昨日在「韓國瑜後援會」發文，「大家請注意....剛我太太line說: (台中)(我有請太太想辦法套他話)，以下是我太太傳的內容:剛我同事聽到我說艇韓國瑜~他說你明日要去~是不是有一件衣服~還有250元~回來還可吃飯~我說沒有~我是自願，我問他誰號召，他不說! 」

網友們留言「你就說，你漏掉了，還有私人飛機可接送呢…」、「不是啦長榮航空的機票來回各一張」、「就算給錢也要多點吧！250也太沒行情了，250是綠蛆的啦！」、「加雙主菜便當和呆獨旗一隻」、「 這種都是故意的，請你太太問他來源是誰，然後要告他，看他什麼反應」、「你跟她說去香港有7-8000，問她要不要去，幫她報名一下」、「乾脆說賓利到府接送，還附上五星級飯店住宿一晚好了，250能夠幹嘛啦。」、「要他們說的這樣走路工，幾場下來要十幾億，真心沒這財力」、「為了250元，要花2500，韓粉真害，都做賠本生意」、「 問問在哪裡報名，大家都去參加，1萬人報名他們就差不多破產了...」。

(中時電子報)