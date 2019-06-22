新科狀元錫恩威廉森22日跟鵜鶘老闆葛蕾道森、副總裁大衛葛瑞芬、總教練金特利攜手出席記者會，葛瑞芬明確表示，在「一眉哥」安東尼戴維斯離隊後，鵜鶘現在的球隊老大並非年僅19歲的錫恩威廉森，而是球隊主控哈勒戴！

「聽著！別把錫恩威廉森當作這支球隊的救世主，事實不是這樣，這是一個只有19歲的孩子，努力在未來一年學習怎樣贏球，」葛瑞芬表示，「鵜鶘現在是屬於哈勒戴的球隊，錫恩威廉森將學習如何在高強度與等級比賽中贏球。」

「如果到了未來某個時間點，錫恩威廉森開始帶領我們贏球，屆時這支球隊才是屬於他的，但不是現在，」葛瑞芬說，「請給他更多成長空間，少一點過度吹捧與讚揚，不要把他寫成鵜鶘救世主，他只是來加入這個大家庭而已。」

所謂人紅是非多，用在錫恩威廉森身上很合適，都還沒打NBA的他，目前已經陷入官司糾紛當中，因為他先前簽的「Prime」行銷公司怒告他毀約，更求償1億美元，理由是他才簽約1個月，就跳槽到知名的「CAA」經紀公司。

(中時電子報)