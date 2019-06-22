有自稱資方派的長榮資深員工貼出與華航的薪資福利比較表格，表示長榮基本薪資雖然比較低，但福利好上許多 (圖／翻攝自Dcard)

長榮航空勞資協商破局，空服員20日起無限期罷工，一長榮前地勤在ptt發文說，他支持罷工，但他不認同工會提出的訴求，因為工會提出的第一個訴求就嘴爆，後面7訴求都有毛病；若訴求重點是過勞和飛安問題，他支持空姐，但事實上空服員拿不出資料證明自己累，反而是證明自己賺不夠多。

原po是以「長榮空姐罷工感覺沒什麼人挺？」為主題發文，約2000多字，內容為他當初離開長榮地勤原因，就是太操，但20日長榮勞資協商直播，工會提出的8訴求，第一個訴求日支費(外站津貼)每小時90元，要求比照華航150元就嘴爆，被資方拿出的資料(長榮是以報到時間算起，華航是飛機起飛時間算起)打臉，並說，後面的7個訴求都有毛病，工會不敢繼續直播，宣布罷工。

他更說，空服員一再堅持「自己的權益自己爭取，只將正義落實在自己身上，從沒替整體員工考慮，這是導致地勤和其他員工無感或反感的原因」、「錢根本不是這行的重點，幹這行大部分的部門都是喊累，沒人喊錢少的，如果工會訴求重點是在過勞&飛安問題,，那足夠成為我支持空姐的理由，但事實上空服員拿不出資料證明自己累，反而是證明自己賺不夠多」。

許多網友看完後，紛紛留言大讚，「我不支持罷工！不爽別幹啊！」、「推理性分析，工會真的拿不出能打的東西」、「那些空姐真的有被虧待嗎?至少我不認為 社會上更多不合理的行業更需要被重視，航空業罷工頻繁難道不是因為貪婪？」還有網友說，「專業，不過你會被噓資方狗」、「你真的待過長榮嗎」、「不懂裝懂」。

(中時電子報)