長榮罷工持續延燒，行政院長蘇貞昌指出有必要會派出軍機協助，引發國民黨青年次團草協聯盟發起人李正皓批評「唬爛王」；蘇貞昌22日出席土城工業區視察時表示，軍機支援行之有年，但限於離島，不要誇張說要到國外，他也呼籲長榮勞資盡快坐下來好好談。

蘇貞昌21日表示，為免長榮罷工影響旅客權益，必要時國防部也會協助，如出動軍機，此話一出，李正皓直言，根本蘇貞昌才是頭號韓粉，若出動軍機降落在上海、紐約，這畫面一想到就狂。

蘇貞昌回應，政府立場就是勞資雙方能坐下來談，把問題解決，政府最重要須保護旅客權益，尤其離島國民只有一個航線，需要疏運時都有備案，軍機支援行之有年，但限於國內離島，不要誇張到想國外去，在這種時候開玩笑不太好。

蘇貞昌也呼籲，雙方盡快坐下來，無論是提告、罷工不能解決問題，趕快坐回談判桌，政府也會用最大力量照顧旅客權益。

(中時 )