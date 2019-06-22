辦遊行損失上億 館長：我做錯什麼 10:402019/06/22 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 「館長」陳之漢。（圖片翻拍自Youtube） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「館長」陳之漢與時代力量立委黃國昌將在23日舉行一場所謂反中媒的遊行，不過，館長昨日卻表示，表態舉辦這場遊行後，他失去很多東西，有廠商取消和他的工商，甚至他有可能因而消失在直播界，館長無奈嘆：「我做錯了什麼？」 陳之漢日前在直播中表示，自從舉辦遊行後，有許多廠商已退掉他的工商，最近也有非常多的壓力，而且很有可能影響他的收入。陳之漢最後表示，「今天謝謝各位收看，可能是我最後一場直播」，館長無奈嘆：「我做錯了什麼？」 (中時電子報) #館長 #遊行 #直播 也許您會感興趣 推薦閱讀 NBA》暴龍18日遊行慶功 可愛將重大宣言 00:062019/06/18 體育 SKECHERS魅力店長 曾之喬親臨高雄漢神巨蛋 04:092019/06/18 焦點新聞 20日長榮勞資協商 開放直播 04:102019/06/18 生活新聞 NBA》可愛遊行演說 怪笑避談去留 07:432019/06/18 體育 620八百壯士大遊行 交管路線看這裡 12:052019/06/19 社會 與郭組抗韓陣營？ 王金平：不會吧 13:302019/06/19 政治 誣指誣指他人花柳病 《大尾鱸鰻》演員賠2萬元 16:282019/06/19 社會 韓國瑜直播獲50萬 霸氣全捐珍珠計畫助小媽媽 18:502019/06/19 生活 黃國昌藉遊行募款 王丰提出合法性4項質疑 17:312019/06/20 政治 館長手工訂製西服 總統裁縫師李萬進親自打造 04:102019/06/21 投資理財 政治熱門新聞 韓民調止血回升 網感激蘇貞昌賜箭 - 政治 辦遊行損失上億 館長：我做錯什麼 - 政治 5大原因 民調專家：韓理當勝初選！ - 政治 高雄韓粉po排水溝清淤前後圖 網友驚呆！ - 政治 2件事實擺眼前 網：韓民調將重回40％！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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