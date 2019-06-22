「館長」陳之漢與時代力量立委黃國昌將在23日舉行一場所謂反中媒的遊行，不過，館長昨日卻表示，表態舉辦這場遊行後，他失去很多東西，有廠商取消和他的工商，甚至他有可能因而消失在直播界，館長無奈嘆：「我做錯了什麼？」

陳之漢日前在直播中表示，自從舉辦遊行後，有許多廠商已退掉他的工商，最近也有非常多的壓力，而且很有可能影響他的收入。陳之漢最後表示，「今天謝謝各位收看，可能是我最後一場直播」，館長無奈嘆：「我做錯了什麼？」

(中時電子報)