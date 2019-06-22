中天綜合台6月23日起，全台獨家首播戀愛推理實境節目《心動的信號》，以3對單身男女在「信號小屋」日常相處的生活細節、情感走向為出發點，由張雨綺、楊超越、官鴻領軍，擔任「心動偵探」，解讀6位素人間的心動信號來進行心動連線。儘管節目主軸以素人為主，但愛情始終是永不退燒的議題，加上幾位話題「偵探」，讓節目網路首播24小時內就有上千萬點閱，第一季播出後引發關注，近期也敲定第二季的卡司，邀請「可愛教主」楊丞琳擔任心動偵探的一員。

在節目中擔任心動偵探之一的張雨綺，因《長江七號》最美老師打開知名度，後來又出演《美人魚》，被定位為「星女郎」，張雨綺一直給外界的感覺就是直來直往，節目播得正熱時，她的離婚事件也鬧得沸沸揚揚，感情史豐富的張雨綺秉持「不靠邏輯靠直覺」，在節目中被封為「金句女王」，頻頻大爆金句，一句「我不認為婚姻是幸福的開始，婚姻是對我們感情的考驗。」雖是反映當下的心情，但也說中很多人心聲，不只如此，她還是隱藏的「星座達人」，神預測星座讓大家驚嘆不已。

101少女楊超越參加過選秀節目《創造101》，率真不做作的個性吸引一大票粉絲，稱她為「鋼鐵直男楊超越」，在節目中可愛呆萌模樣再度狂吸粉，像是脫口而出「我用我的鼻孔可以看到心動信號。」讓現場笑成一片，楊超越在節目中也與演員朱亞文和心理學家組成「鋼叉組合」，新鮮的組合讓整集笑聲不斷，她還說：「亞文哥，跟著你靠譜嗎？」朱亞文激動回問：「難道我們鋼叉組合在第一集就夭折了嗎？」節目中偵探團的互動可說笑點滿滿。

新版《流星花園》裡擔任花澤類的官鴻，其實是土生土長的台灣人，外型亮眼五官深邃像混血兒，官鴻在節目中表示，「我是一個愛觀察，也很愛靠直覺生活的人，看看我能不能利用一些小技巧發現心動的信號。」他更自爆，「我是比較欣賞那種做自己、有個性一點的女生。」中天綜合台《心動的信號》自6月23日起，每周日晚間10點播出。

(中時 )