PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

高雄市長韓國瑜掀起「韓流」，屢在各家民調奪冠，每週的挺韓造勢大會更場場爆滿，甚至創下凱道40萬人、花蓮15萬人、雲林破10萬人紀錄，各種攻擊與抹黑也屹立不搖。網友列出2件事實，直言「韓粉會慢慢回流的」；大膽預測初選後，韓民調將重回40%。

網友在PTT論壇發《韓粉會慢慢回流的》一文，寫道：

1.韓粉會慢慢回來，因為民調就是最高；

2.初選之後，韓國瑜成為共主，當然就是慢慢定於一尊。

該網友指出，韓粉在「韓5點」之後，情緒已慢慢恢復；鴻海集團董事長郭台銘在言行上，也不是讓人這麼滿意，只要找到郭的缺點，韓粉自然能回流。並進一步分析：「更何況，韓粉根本不能去蔡英皇那，我也覺得到柯文哲那邊的韓粉，其實不多。看看高雄林的言論就知道不回流，還能去哪裡？所以，會在初選之後民調應該能重回40%（？）」

對此，其他網友紛紛回應：「初選打不死韓，就沒機會啦」、「我也覺得初選完後要是韓贏，藍票還有快半年慢慢回歸，最後還是會回到提名人身上」、「看推文就知道韓黑只為黑而黑」、「韓初選一過，民進黨的大菜就要上桌了」。

(中時電子報)