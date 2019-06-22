長榮航空空服員罷工第3天，出訪貝里斯的交通部長林佳龍，立刻調整行程，提前返台坐鎮，並主持上午的應變會議。林佳龍說，罷工事件的發展，都符合他出訪之前應變會議的沙盤推演，因此交通部可以很快做出ABC應變計畫，協調各單位支援輸運，同時呼籲勞資盡速重新談判，顧及旅客權益。

林佳龍呼籲勞資雙方能夠回到談判桌，多用點同理心去理解對方，大家能夠就存異求同，找出交集，進行有效的溝通跟解決。他認為，勞資爭議並不是大到不能解決，工會所提出的8點訴求，有6點是雙方能找到交集的，再以華航空服員3年前堅持的「禁搭便車條款」來說，當年華航也提出了折衝方案，長榮這次也提出了，相信大家還有得談。

林佳龍指出，長榮資方要告工會非法罷工、一天求償3400萬元，雖然現在雙方理所當然地展開角力，但法律戰、輿論戰皆無利於勞資和諧，應減少一些刺激的言行。

他也強調，國內罷工相關的法令制度不夠周全，這些爭議也是作為未來進行法律修改的重要參考，特別是外界所關心的罷工預告期，現行的法令是有一點罷工預告的功能，但是不夠明確，從什麼時候開始？什麼時候結束？能不能罷罷停停？法規應該有明確的授權，過去台灣的勞資關係大多沒有走到這一步，所以法規沒受到重視，而民主社會就應該不斷的學習。

(中時 )