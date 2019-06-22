劉屏追思禮拜 故舊與親友唱聖歌哀悼 11:122019/06/22 中時 季志翔 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 「永遠的特派員—劉屏追思禮拜」22日舉行，他的故舊與親友齊聚一堂，以朗誦聖歌的方式表達哀悼之意。（季志翔攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「永遠的特派員—劉屏追思禮拜」22日舉行，他的故舊與親友齊聚一堂，以朗誦聖歌的方式表達哀悼之意。（季志翔攝） (中時 ) #聖歌 #朗誦 #季志翔 #方式 #劉屏 也許您會感興趣 推薦閱讀 悼資深媒體人劉屏 周六追思禮拜 04:102019/06/18 生活新聞 5G共頻共網 徐旭東：樂意合作分享 12:262019/06/18 財經 酒駕累犯欲從政 闖維安禁區摔警官 10:392019/06/19 社會 韓國瑜622台中造勢 交管措施看這裡 15:052019/06/20 社會 政治熱門新聞 辦遊行損失上億 館長：我做錯什麼 - 政治 韓民調止血回升 網感激蘇貞昌賜箭 - 政治 5大原因 民調專家：韓理當勝初選！ - 政治 高雄韓粉po排水溝清淤前後圖 網友驚呆！ - 政治 2件事實擺眼前 網：韓民調將重回40％！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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