長榮航空公司空服員罷工進入第3天，桃園市空服員工會今（22）日召開記者會，工會秘書長鄭雅菱表示，會員繳交證件再創新高，已逾1900份，預計很快就突破2千。自昨日10時起，南崁現場開始分成5組輪班、日夜靜坐，做好長期抗戰準備，但仍隨時歡迎公司拿出誠意恢復協商。

工會監事黃蔓鈴則表示，罷工行動是依照《勞資爭議處理法》的程序處理，歷經勞資爭議調解申請、調解破裂、全體會員投票並過半同意、長榮會員甚至高達9成支持，完全依據合乎法令。但長榮航空卻在昨天按鈴控告非法罷工，向工會求償罷工期間每天3400萬的巨額賠款，以及提起強制罪等刑事告訴，完全是曲解法令，企圖恐嚇員工。

對於長榮航空首席副總何慶生數次阻礙工會於封鎖線內的自主活動，工會律師陳冠廷表示，無論勞動部與桃園市勞動局已明白裁示糾察線合法。何慶生仍不甩法令與政府，持續用言語威脅恐嚇工會幹部，包括「你要為自己留點後路」、「等你回來我怎麼收拾你」等誇張言論，已經違反《工會法》，並已構成公然汙辱罪，工會將在蒐集足夠證據後，預計下周正式提告予以反制。

工會強調，長榮航空數月以來態度強硬，對於協商並無誠意；反而針對協商形式錙銖必較，提出的對案卻是反覆跳針，迫使工會必須走上罷工。而罷工開始後，長榮公司仍不願意正視工會訴求，只想曲解法律恐嚇自己的員工，工會對於長榮航空不願意協商，卻對打壓工會、限制合法罷工行為感到遺憾。

雖然工會打算進行長期抗戰，但鄭雅菱說，為了展現民主運作方式，每十天會進行一次投票，讓會員自行決定是否持續罷工行動。這段時間工會也隨時做好協商的準備，歡迎資方重回談判桌，但必須展現應有的誠意。

(中時 )