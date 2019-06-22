還記得去年總冠軍賽G1發生無厘頭失誤的「神經刀」J.R.史密斯嗎？隨著史密斯的交易價值逐漸下滑，根據《The Athletic》記者瓦登報導，騎士考慮最快本月底就宣告裁掉史密斯，下一步或許前往湖人再跟「小皇帝」詹姆斯聯手。

史密斯去年11月就跟騎士分道揚鑣，就跟他的綽號「神經刀」一樣，拒絕直接買斷合約走人，騎士也遲遲找不到合適交易對象，結果他跟「甜瓜」安森尼在火箭下場一樣，接近半年呈現沒球可打窘境，也徹底在球迷面前消失無蹤了。

沒想到隨著今年選秀會結束，史密斯還是沒法交易出去，這對極力降低團隊薪資到豪華稅門檻以下的騎士來說，勢必趕緊處理掉這份「毒瘤」合約，所以騎士總管奧特曼才會暗示，近期就把史密斯裁掉，藉以清出1100萬美元空間。

史密斯可用底薪合約加盟湖人的優勢在於，就算他打球或做人再怎樣無厘頭，他還是一名優質三分射手，剛好可以彌補湖人上季外線火力低迷弱勢，加上他跟詹姆斯同屬一間經紀公司，也就是瑞奇保羅門下，當然更有機會加盟湖人。

(中時電子報)