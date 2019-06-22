男子聲稱鑰匙忘了帶，向店家借錢請鎖匠開門。（徐養齡翻攝）

新竹市商圈近來出現1名黑衣男，藉口是老客人，因工廠或汽車鑰匙鎖在裡面，要找鎖匠開門，向店家借走450到800元不等，留下個資聲稱一定會還，店家等了數日沒消息，向警方核對才知道受騙，目前已知至少8間店家受騙，怨嘆：「太相信人信！」

東區1間鬆餅業者表示，日前該名皮膚黝黑、滿身煙味的男子走進店裡，自稱是外帶常客，在附近印刷店工作，因鐵門拉下才發現錢包放在店裡，沒有錢請鎖匠，希望能借450元，留下電話、姓名、身分證字號等，強調等下就會歸還。

業者指他當時正在忙，本想請他去警察局借，但又怕真的是鄰居客人，不幫忙實在不好意思，一時犯傻賭了1次人性，掏錢交給男子，事後打去向警方詢問，男子留的是假資料，完全是詐騙一場。

鬆餅業者將事情經過PO網，並公布詐騙男頭戴安全帽、穿黑色衣到店裡的監視器畫面，不料有開在竹北、竹市大庄、林森路、東南街、延平路二段、西濱、巨城附近的店家，都表示曾遭該名男子以同樣手法詐騙。

業者無奈表示，由於是自願給錢，因此報警時警方不理不睬，只問一句「錢是你自己願意給的嗎？」指這不是刑事案件，頂多是民事，不可能幫你在原子筆上採指紋。

法界指出，被害人若能證明當初借錢的理由是假的，就可以提出刑事詐欺告訴，如果有書面資料證明借貸約定，將更有利於檢方或法官釐清事實。

(中時 )