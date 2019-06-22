效力小熊隊的投手達比修有，今日對戰大都會先發6局僅被敲4支安打，不過其中2支是全壘打，失掉4分退場時雙方戰成平手，而這也是他收下的連續第10場無關勝敗，最終大都會靠著安打突破僵局，以5比4帶走勝利，而達比修友則無奈表示，「10場沒有勝敗，真的太怪了。」

其實今天達比修有在小熊2度領先後都挨轟，第3局2比1領先時挨了麥尼爾(Jeff McNeil)一發2分炮；第6局4比3領先時又被康佛托(Michael Conforto)的陽春炮追平比數，導致最終退場時兩隊戰成4比4平手。達比修有在5月以來，連續10場比賽都無關勝敗，「這讓我感到很沮喪，而且很奇怪，」達比修有賽後表示，「我沒有輸、也沒有贏，這太奇怪了，我想要贏。」

不包括假先發在內的話，達比修有是自1977年來首位連續10場先發無關勝敗的投手，同時創下小熊的隊史紀錄。不過這項紀錄可不太光彩，小熊總教練麥登(Joe Maddon)也有點訝異，「他創下紀錄了嗎？他的投球內容很不錯，足夠拿下勝利了，不過又再一次的，我們需要更多的火力支援。」

其實今天達比修友除了投球不錯之外，打擊也有貢獻，本季賽前14場比賽達比修有僅擊出1支安打，今日對戰大都會不但單場雙安，而且2次都有貢獻，2局下敲安攻下超前分；5局下敲安上壘後隊友敲出2分全壘打，讓他也能跑回本壘得分，不過就算這樣達比修有還是說，「我比較想要10連勝。」

(中時電子報)