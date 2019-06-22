母女機車沒油陷窘境，警主動推車解圍。(警方提供)

桃園市48歲朱姓婦人22日上午騎著摩托車載女兒，行經平鎮區延平路段時，機車因為油料耗盡無法發動，婦人一路推著機車找尋加油站，當時氣溫高達33度，導致婦人輕微中暑倒坐路邊，女兒看見此狀況急的哭了出來，平鎮警分巡邏行經，適時解圍。

平鎮警分局平鎮派出所所長姚金寶表示，22日上午9時許，巡邏警網行經平鎮區延平路3段時，發現路邊坐著一名婦人，身旁還有一名少女在哭泣，巡佐呂明欽、警員蔡孟志見狀後立即停車上前查看。

警方了解後發現48歲的朱姓婦人疑有輕微中暑現象，在一旁哭泣的則是婦人就讀高中的女兒，婦人女兒哭著向警方表示，母親一早就載著自己自楊梅區住家出發，要到平鎮區某地區醫院看病，但經過大陸橋後摩托車就沒有油了，母親只有頂著33度的高溫，一路牽著機車找尋加油站，可能因為太熱才讓母親輕微中暑，自己不知道該怎麼辦，只能站在一旁哭泣。

警方聽聞後，先查看婦人健康狀態，並提供飲水供婦人飲用，待婦人好轉後，警員蔡孟志索性牽起婦人機車，揮汗將機車牽至500公尺外的加油站加油，朱婦見熱心員警揮汗幫忙，頻頻的向警方道謝。

(中時 )