昨4小時賣掉2隻 今韓造勢拚賣6隻

高雄市長韓國瑜每次造勢幾乎都有上百攤位的「國瑜夜市」，有一攤固定會出現的烤乳豬攤位，老闆娘今日也準備6隻備戰。早上8點就有一群韓粉在排隊買烤乳豬，韓粉說攤商一直跟韓國瑜在一起，他們也要用新台幣支持。更狂的是，韓國瑜今日才造勢，昨晚4小時左右，就賣光2隻烤乳豬，所以今日用6隻備戰。

韓國瑜每場造勢，只要有「國瑜夜市」出現，都比知名夜市還要熱鬧。韓國瑜15日回岳家雲林造勢，攤商跟著前進雲林，支持者擠滿現場，生意也隨之扶搖直上，每攤都門庭若市，光是專賣和韓國瑜相關T恤、帽子的就多達50多攤，占了所有攤位4分之1，這些攤商泰半從去年便跟著韓跑透透，成為死忠支持者。

622台中挺韓造勢，周邊會開放擺攤，根據主辦單位規劃，目前總計200攤，卻引來攤商抱怨，「因為實在不太夠」。有些攤商已經從昨日就開賣，生意也是強強滾。據《中天新聞》報導，「國瑜夜市」的固定攤商烤乳豬，老闆娘說，一隻烤乳豬要烤8小時，所以她昨天下午烤到現在。

早上8點就有人在排隊買烤乳豬，且更狂的是，昨天晚上4小時就賣光兩隻烤乳豬，所以今天用6隻備戰。

(中時電子報)