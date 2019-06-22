「榮耀新中華、歡樂向前行」台中場22日下午登場，上午會場已經擠滿韓粉。（盧金足攝）

很多韓粉一早就卡位在第一排的位子。（盧金足攝）

高雄市長韓國瑜木雕藝術，吸引韓粉拍照。（盧金足攝）

「韓國瑜凍蒜！」台中市7期今天因為韓國瑜造勢活動，一早就有大批韓粉進入會場。（盧金足攝）

「榮耀新中華、歡樂向前行」台中場22日下午登場，上午會場已經擠滿韓粉，位在西屯區河南路三段與市政北二路口的廣場湧進大批支持者，來自東部的尤小姐和友人昨晚就夜宿在會場，一早就卡位在第一排的位子，還有大學生一早6點到場，全場高喊「韓國瑜凍蒜！」氣氛高昂。

「韓國瑜凍蒜！」台中市7期本來就是新市政中心與百貨商圈重鎮，假日更是人潮湧入的黃金地段，今天因為韓國瑜造勢活動，一早就有大批韓粉進入會場，「國瑜夜市」從昨晚開始卡位，其中香腸瀑布攤位，人龍繞了好幾圈，很多人為香腸聞香而來。

來自香港與美國等地的韓粉專程飛回台灣，也有支持者熱心提供4000杯現煮咖啡，為了喝一杯挺韓國瑜的咖啡，支持者不畏烈日耐心排隊，還有支持者發送茶葉蛋，互相高喊口號加油。

主持群包括「神力女超人」立委許淑華、台中市議員李中、黃馨慧、黃仁，及將參選台中市立委的莊子富，還有台北市議員王鴻薇、戴錫欽、王欣儀、應曉薇與新北市議員唐慧玲等人主持，帶動全場氣氛。

下午3點開始全場將高唱《國家》、《中華民國頌》、《古月照今城》、《無敵鐵金剛》、《你是我兄弟》、《向前行》、《我們不一樣》等歌曲。

活動安排將有藝人熊海靈、張正藍、范怡文、孫建平等人到場致詞，還安排產業代表及庶民代表致詞，晚上7點高雄市長韓國瑜將由150名旗手開道大進場，進場音樂除了《男兒當自強》歌曲，還有太鼓陣鼓動人心。

韓國瑜致詞30分鐘後，與全場韓粉支持者大會唱《國家》、《中華民國頌》，很多韓粉一早就來卡位，有支持者昨晚就來會場，睡在椅子上直到天亮，很多人稱讚台中市天氣好，但也表示即使再遇到像台北凱道的大風雨，也趕不走他們挺韓的熱情。

(中時 )