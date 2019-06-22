高雄市長韓國瑜「榮耀新中華、歡樂向前行」，622台中造勢，上午10點多大批韓粉聚集舞台前，高喊，「庶民選總統、總統選庶民」，不要怕別人打壓，大家一定要站出來相挺，熱情破表。

一位50多歲的日本華僑紀小姐表示，自己遠嫁日本，在東京生活30年，每一次總統選舉都沒有回來投過票，但目前台灣經濟狀況並不理想，她認為韓很有理念、很接地氣，為了台灣的未來，前幾天跟日本老公決定回台，一定要親自到場加油相挺。

一位80多歲的林姓阿嬤，頂著天氣30幾度炎熱高溫的氣候，也親自到場加油，她說，為了下一代、台灣的未來，一早6點多就起床，帶著孫子也要親自到場為韓國瑜加油，讓韓參選總統。

31歲年輕男子表示，他認為韓國瑜真正可以站在基層，為百姓發聲，前幾天新聞得知，韓自坐機車巡視大街小巷的路況，讓他很感動，要打造年輕人未來，一定要支持基層庶民選總統。

韓粉深夜聚國瑜夜市 齊聲喊「韓國瑜當選」

(中時 )