長榮空服員罷工擴大，截至今天繳交證件的空服員已1900多人，除讓地勤窮於應付外，一名長榮航太員工表示，「我們才是空姐罷工被踩得最爛的一群人」，痛批空服員很惡質、很缺德。

原PO在《Dcard》表示，「我是長榮航太員工，隸屬長榮航空的子公司。我們的工作就是修飛機，不管颳風下雨寒流酷暑，我們堅守崗位，做好自己的工作，我們工作環境惡劣，工作內容危險，更別說每天身上都會莫名的多一些傷，我們不是不曾有過怨言，只是進公司前，我們都已經了解工作的內容，經過思考後選擇繼續為公司服務，當然接受不了的人也是另謀高就」。

他說，很多人問他為什麼這麼累還要繼續做，因為錢，因為連續4年年終4個月，因為有員工票（雖然是乞丐票，而且我們的優先順序是比長榮航空低的，也就是空姐們突然想去哪玩，不管我們多久以前買好的票我們都有可能被擠下來），所以我們忍著，就是希望能享有這些福利。

他指出，但今天長榮航空的空姐們為了自己的利益和福利，戰出來罷工，「請問有想過我們嗎？罷工的那一刻起，我們員工票的網站就關閉了，我們的權益呢？我們的福利呢？當長榮航空（母公司）虧損時，很自然的長榮航太（子公司）的盈收就會被拿來獻祭，去填補這個空洞，我們的年終呢？我們的錢呢？我們每天忍熱負臭，我們每天流汗甚至流血，這些權益不是我們應得的嗎？當你們展開罷工前有先想過我們這些子公司的員工會受到怎樣的衝擊嗎？我不是為資方抱不平，我是為自己，為所有辛苦的員工抱屈」。

他痛批，「當你們(空服員)在爭取你們的錢你們的利益的時候，你們踩著我們，你們踩爛我們。我不會不希望你們在協商後能得到好的結果，但是你們真的很惡質，你們真的很缺德」。

(中時電子報)