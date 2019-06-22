高雄市長韓國瑜今將在台中舉行挺韓大會，主辦單位預估人數將破15萬，將現韓流爆棚大場面。有媒體報導，台中紅黑派在這場造勢活動中，全力動員，就是要報答韓國瑜去年九合一對台中的大力支持，更有地方人士直言，「這次挺韓才叫做有情有義！」

據《上報》報導，雖然台中這場大造勢，台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美和南投縣長林明溱都不會現身，不過國民黨立委許淑華和江啟臣、無黨籍立委顏寬恒等人都確定出席。主辦單位甚至預估將湧進15萬支持者到場參與，再現韓流！

《上報》訪問某位熟悉台中地方政治生態的黨內人士，該人士表示，這次挺韓大會是基層人民「由下而上」的真實行動！在去年九合一選舉，韓流帶動台中選情，因此顏清標之女顏莉敏因而受惠成功連任議員，進而拿下副議長寶座。對此，許多議員便私下表態，這次要挺韓才有情有義！而議員更明確感受到基層和樁腳的支持，他們都認為韓的接地氣，是國民黨最適合的總統人選。

不僅如此，《上報》指出，雖然台中紅黑派都表態挺韓，但仍有些挺王的支持者還持觀望態度，也因此，台中這場造勢大會，如果能夠大團結展現氣勢，再度展現韓流爆棚大場面，將對這群人產生關鍵作用。

(中時電子報)