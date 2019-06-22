◎雙胞胎網紅 清大校園嬌點

國立清華大學入學方案愈來愈多元，錄取生臥虎藏龍，曾獲韓國舞蹈冠軍周玗希、周玗函姊妹花成為萬眾注目的「嬌點」，姊妹不僅長得甜美，還是超火網紅，擁有257萬粉絲，在校內颳起一陣旋風。

◎無師自學大提琴 音樂才女想像歐陽娜娜登台演出

花蓮縣花崗國中國樂班8年級學生黃鈺婷，原本只有一點音樂基礎的她，小學五年級參加校內國樂社團才開始學習大提琴，不過卻展現過人音樂天分，僅用一年時間考上國樂班，今年底還要代表學校參加縣內學生音樂比賽選拔，目標像歐陽娜娜一樣登上大舞台。

◎布農美女 校園餐廳活招牌

明新科技大學學生餐廳的「爆吐司」店有打工美女！幼兒保育系學生王冠翎，有布農族的漂亮臉蛋，甜美笑容吸引很多男同學衝著她上門，有如該店的熱銷招牌，被稱為「姐姐」的老板娘劉孟珊說，「有冠翎在，生意至少多2到3成！」

◎8萬粉絲追蹤 亞大網紅美女愛運動

擁有高挑、纖細的身材，就讀亞洲大學服裝設計系三年級盧盈汝，除了喜愛吸收保養、彩妝等新知，本身更擁有健身教練、潛水證照，堪稱「陽光美女」；從高中起，她就喜歡在臉書、IG分享生活與照片，至今已吸引8萬名粉絲追蹤。

◎人美志氣高 自己賺學費 成績照樣NO.1

熱情活潑的蘇心梅，來自新移民家庭，為減輕家中負擔，靠著打工繳完3年學雜費，忙碌的她依然專注於學業，以畢業總成績校排第一的表現，順利推甄上國立高雄科技大學金融系。

◎滑輪甜心 場上變疾風女王

「我是王佳葳」這是廣告傳出甜美的聲音，一開口就吸引電視機前的觀眾，畫面中的她來自於高師大體育系，穿著直排輪悠然的穿梭在攝影機間，健康的膚色下稚氣未減，「滑輪甜心」已是一般民眾對她的印象和稱呼。

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(中時電子報)