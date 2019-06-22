世新柯姓男大生夜闖呂姓同學宿舍辱罵「像娘娘腔」、「垃圾」的霸凌事件受全台關注。據了解，柯姓學生已搬離宿舍，而被害呂同學則是請假在家，據受害呂同學的友人透露，事發隔天，許多人都建議提告，但他擔心會讓對方留刑事紀錄，「對方才18歲，以後怎麼辦？」，反觀柯同學事後沒誠意道歉的囂張態度，呂男高EQ回應，讓網友相當心疼不捨。

一名認識呂男5年的李小姐事發後在臉書不捨表示，「看他這樣被欺負我真的很難過，就好像自己的弟弟被人欺負一樣」，李小姐向《ETtoday新聞雲》透露，在出事隔天，朋友們都建議呂男務必向對方提告，不過他卻替對方著想表示，「柯同學才18歲，我這樣提告讓他留刑事紀錄的話，他以後怎麼辦？」。

李小姐表示，呂男是個很善良，不喜歡跟人起衝突的孩子，總是默默做事不居功，她說，呂男在22歲時因身體狀況因素，先休學返家休養，在休學的期間也努力創業擺攤做碗粿，直到身體康復，才在今年復學重返校園，卻不幸遭到惡意霸凌。

李小姐說，其實呂男也認識不少法律人和公眾人物，但卻不曾拿這些來炫耀或打壓別人，也不會麻煩別人，身邊朋友也都很心疼他的遭遇；她也對霸凌者柯同學的家人喊話，「律師爸爸如果真的愛他，請讓他付出應有的代價」。

(中時電子報)