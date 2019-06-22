看來補強內線戰力，已成湖人接下來刻不容緩的課題！《ESPN》記者溫霍斯特報導，湖人計畫在今年夏天自由市場引進一名優質中鋒，除了先前傳出的公鹿中鋒布魯克羅培茲，湖人更看上想要重返洛杉磯打球的尼克中鋒狄安卓喬丹。

「我知道湖人目前對於布魯克羅培茲很有興趣，」溫霍斯特表示，「但我知道狄安卓喬丹在湖人想要招募的視線範圍之內，他們希望能用較低的價碼簽下小喬丹，畢竟小喬丹很想重返洛杉磯打球。」小喬丹生涯前10個球季都待快艇。

其實「小皇帝」詹姆斯過去就想跟狄安卓喬丹同隊打球，去年交易截止日前夕，騎士差點透過交易換到小喬丹，不過小喬丹上季跳槽獨行俠，今年1月又被交易到尼克，效力尼克場均仍有10.9分、11.4籃板，罰球命中率更到7成73。

湖人補強內線人選不只布魯克羅培茲與狄安卓喬丹，據傳他們也對塞爾提克前鋒荷福德，以及魔術中鋒武切維奇很感興趣，但以湖人所剩薪資空間來看，想簽荷福德不太可能，只能期望武切維奇跟魔術談判破裂，或有趁虛而入機會。

(中時電子報)