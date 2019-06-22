一向精打細算的運動家這回吃了一跌，本季表現勇猛的王牌投手孟塔斯(Frankie Montas)被驗出使用強化體能的口服藥物Ostarine，大聯盟22日宣布將他禁賽80場，即刻生效。孟塔斯目前9勝2敗、自責分率2.70非常厲害，被看好入選明星賽，月初還把大谷翔平狼狽三振，令人懷疑孟塔斯這些表現是否吃出來的。

台灣左投王維中上月加盟運動家，首次登板(5月29日)就是接替孟塔斯。當時孟塔斯4局失4分退場，僅僅是他本季第2次投不滿5局，可見他有多強。王維中當時撐住兩局無失分，最後幫孟塔斯逃過敗投。孟塔斯出自紅襪農場，歷經白襪後來到運動家，去年先發11場自責分率3.88，成長為可靠的輪值，今年大爆發也可能是他的火侯已經到了。

孟塔斯透過工會聲明接受判決，他解釋禁藥成分是服用營養劑時誤食的，「我尊重聯盟的規定，我明白自己的責任，我會承擔應得的處罰。」

其實孟塔斯早就知道藥檢沒過了，還偷偷上訴失敗。他前一戰繳出8局失1分的好投，不到24小時之後就接到禁賽處分。運動家總管佛斯特(David Forst)非常不爽，「我對孟塔斯極度失望，我也為辛苦作戰的全體隊員感到不值。」痛失王牌讓運動家的美聯外卡之路蒙塵，即使他們闖進季後賽，孟塔斯也無法於季後賽登板。

(中時電子報)