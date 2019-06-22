陳玉蓮的堂姊（左起）、周遊、張銘科、陳玉蓮相見歡。周遊提供

李朝永夫婦透過新北市社會局找到張銘科。周遊提供

陳玉蓮（左）拿著中國時報日前幫她報導的新聞給表叔看。周遊提供

「永遠的小龍女」陳玉蓮與堂姊、姪女及朋友近期來台進行「尋親之旅」，前後待了20天，昨（21日）找到年約85歲、住板橋的表叔張銘科，親人時隔幾10年終於團聚，場面溫馨感人。陳玉蓮說：「很感謝李朝永和周遊（阿姑）的協助，才能讓我們離台前不會抱憾而歸。」這段期間，阿姑非常熱心的帶著陳玉蓮從台北市到新北市，從戶政事務所到派出所，最後透過新北市社會局的協尋才找到，讓陳玉蓮開心得直說「台灣真的是我的福地」。

陳玉蓮年輕時清新脫俗氣質被譽為「史上最經典小龍女」，如今雖年近60，但體態和心境都保持得非常好。陳玉蓮31年前曾來台拍攝阿姑及導演李朝永製作的古裝劇《大漠英雄傳》，阿姑當時對這位香港來的第一女主角相當禮遇，不管片酬、吃住都是高規格，阿姑半開玩笑說「那時候看她和劉德華演的《神鵰俠侶》愛死她了，看她戲演得很棒，不過當時她身價很高，我製作費一半都給她了」。

陳玉蓮說，這趟來台除了見幾位老友，主要幫家人尋親，由於她小時沒見過表叔張銘科，只能憑堂姊提到的簡單訊息，她們一行4個人剛開始僅知道表叔常在台大附近的獨立書店出沒，4個人曾連著好幾天在書店裡從早待到晚，等到書店打烊，後來也去了戶政事務所，同時到派出所留資料等表叔回訊，皇天不負苦心人，一行人昨接到社會局電話，張銘科同意和她們見面，她們心情激動的馬上飛奔到他板橋家。

陳玉蓮千辛萬苦如願認親，見到表叔時，心中百感交集，陳玉蓮透露，表叔是河北人，當年來台後就在台灣讀大學，念完後到加拿大溫哥華念碩士，也曾到美國舊金山（三藩市）住過一段時間，一度跑到關島擔任老師，後來妻子和兒女留在關島，表叔輾轉又獨自來台定居，「表叔可以用英文和我們溝通，也會一點點廣東話，說中文也沒問題」，她說表叔雖然每個月領政府補助金度日，但生活還過得去。

陳玉蓮笑說，「我們想問表叔多一點有關他自己的事，表叔就會說這是他的隱私，我們覺得很好笑。表叔對政治議題很有興趣，提到希望修復連戰家族的銅像，也說到白崇禧（曾被國民黨軍閥視為最驍勇善戰的將領），因為我去過廣西桂林，所以和他聊這個話題很有共鳴」。她們最後還問表叔要不要去香港玩，他給了「想一想」的答案，陳玉蓮說，由於表叔和她修行的師父有私交，師父昨知道後也相當開心。

(中時 )