台視新聞台主播陳家頤和採訪中心副主任王李中彥交往8年，兩人堪稱神鵰俠侶，小倆口從2017年在公司尾牙高調求婚放閃，工作忙碌的兩人，婚宴日期直到今年才終於敲定7月底，並選在台視拍攝一系列婚紗照，兩人也大方公開絕美婚紗照，其中最引人注目的，就是挑戰度極高的「飄浮婚紗」。

提到飄浮婚紗，王李中彥提及當初的構想，是希望把婚紗照與職業作結合，一種「control everything」的概念，而身為飄浮婚紗苦主的陳家頤透露，因為拍攝須用小木箱撐在身體下方，並用全身的力量Hold住，她笑說：「真的很高難度，練了3個月棒式運動加強腹部力量，雖然我平常不愛運動，但還是拚了。」

回想當時拍攝時的辛苦，陳家頤忍不住甜讚未婚夫，「他很貼心、只要攝影師一喊卡，就會馬上抱住我的身體，深怕我摔下去受傷。」言談間滿是新嫁娘的喜悅之情。臉上藏不住幸福神情的她，提到選台視為拍攝地點一事，也感性透露，「台視在我們人生當中佔有非常重的份量，要非常感謝黃崧董事長願意把場地借給我們拍婚紗，讓我們留下難忘回憶。」

(中時 )