自美國總統川普對中國大陸電信巨擘華為發動連番打壓後，華為再次要與美對簿公堂！華為21日提告美商務部，控告美國非法扣押華為在美剛測試完、並準備寄回中國大陸的通訊器材，聲稱該器材未在管制名單上，無須許可出入境，質疑美商務部扣押的合法性，為華為與美國之間最新的司法戰。

據路透社報導，根據法院資料，華為表示公司將包括電腦伺服器與乙太網路交換器在內的通訊設備從中國大陸運往美國加州的測試實驗室，測試完成後，當準備將這些設備運回中國大陸時，這些設備卻在阿拉斯加遭美國政府扣留，有關當局也未針對運送這些設備是否需要申請許可做出決定。

華為表示，該設備是華為在美國最好的智慧財產，如今仍被扣留在充滿官僚主義的阿拉斯加倉庫中。華為要求美國商務部判定該運貨是否違法，否則立即歸還。

身陷於美中貿易戰之間的華為，與美國的鬥法愈演愈烈。自華為財務總長孟晚舟去年12月遭加拿大扣押並可能引渡至美後，美國司法部1月正式起訴華為與孟晚舟，指控其涉嫌銀行及電信欺詐、妨礙司法，以及竊取商業機密。而華為3月首次反擊，向美聯邦法院提告，控訴美國《2019國防授權法》第889條針對華為的銷售限制條款違憲，請求判令永久禁止實施。

而自美中貿易談判陷入僵局後，美國總統川普上月15日公布行政命令，替禁止美商採購中國大陸電信巨擘華為設備鋪路，同日美商務部更直接點名華為涉嫌違反國安，並將與其70家附屬公司列入商務部產業安全局的出口管制實體名單，未來華為若未經過美政府許可，不可取得美製零組件，也更難在美銷售其產品。

而上月29日，華為向美國法院提出簡易判決動議，要求宣佈美國總統川普簽署的2019國防授權法案違憲，並表明這項禁令是典型的剝奪公權法案，強調這是「用立法代替審判」的暴政，是美國憲法明確禁止的。

(中時電子報)