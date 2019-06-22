從國外休假返台的空姐，身分遭註銷成為罷工空服員，顯得相當無奈。（甘嘉雯攝）

長榮空服員持續罷工。（甘嘉雯攝）

長榮空服員罷工進入44小時，有名空姐18日休假到韓國旅行，22日清晨返台準備進入公司時，識別證遭註銷無法使用，列入罷工人員，這名空姐表示，她雖然為空服員職業工會會員，休假仍在考慮要不要加入罷工行動，如今遭拒於門外，她決定加入罷工行列；長榮公司首席副總經理何慶生表示，員工無論身在何處都收得到簡訊，尊重員工的意願。

這名空姐表示，她原本使用優待票到韓國休假，但在國外時得知罷工開始，她上網查詢優待票遭取消，因為單程票不容易買也要趕著上班，好不容易買到廉航機票並在22日早上返台，她沒想到竟成為「流浪組員」。

到了公司，門口第一關識別證刷過，但進到公司李要收拾個人物品卻無法進入，「我的私人物品及摩托車都還在裡面，但都無法拿出來」，要不要罷工可以考慮吧，「我沒收到簡訊也未回覆，怎可以將我列入罷工員工？」

空姐表示，繳交所謂的「三寶」，包括護照、識別證、台胞證才算是加入罷工行列，公司這麼缺人，她想回來執勤，卻被拒於門外，因此她決定加入罷工行列。

(中時 )