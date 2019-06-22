效力運動家的台灣左投王維中，今日對戰光芒的比賽中，陣中先發投手T.安德森(Tanner Anderson)主投4局就丟3分，王維中在第5局2比3落後的情況下上場救火，中繼3局僅被敲出1支安打，卻是發陽春炮因此失分，自責分率微升到2.13。

5局上半王維中在運動家落後情況下登板，連續抓到2個出局數後，對達諾(Travis d'Arnaud)保送，不過運動家捕手接下來成功阻殺同為捕手的達諾盜壘，成功抓下第3個出局，也讓王維中安全結束此局。

6局上半王維中僅花1球抓到出局數後，被下一棒亞當梅斯(Willy Adames)狙擊，內角偏高滑球被逮中，敲出一發陽春炮失分，這也是王維中本季挨的第2發全壘打，不過王維中並沒有自亂陣腳，接下來迅速再抓下2個出局數，此局僅花7顆球，挨了一發全壘打也讓3名打者出局。

7局上半王維中續投，3顆好球讓首名打者揮棒落空三振，再以速球與滑球搭配，讓光芒打者再次三上三下出局，安全下庄，7局結束運動家以2比4落後。

王維中本場比賽最快球速93.8英里(約151公里)，中繼3局投36顆球，僅被敲出1支安打就是發陽春炮，自責分率微升到2.13，最終光芒以5比3帶走勝利。

(中時電子報)