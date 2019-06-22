2019年06月22日 台北市 國民黨主席吳敦義（中）22日出席「兩岸共祭中華人文始祖伏羲典禮」，針對北農總經理吳音寧日前向韓國瑜接連發炮，更點名「韓身邊站的，都是黑金」一事，吳僅回媒體「趕時間」，頭也不回就進入會場，全程不到5分鐘，便快閃離去。（張鎧乙攝）

面對2020大選將至，國民黨方面總統候選人尚未出爐，但立委選戰將提前啟動。據了解，黨主席吳敦義規劃在7月1日召集已完成提名的立委參選人，於中央黨部召開座談會，討論輔選相關策略、事宜；另外，吳也將當面向這些「選將」們加油打氣、發表精神講話。

黨務人士表示，黨內會分梯次籌辦與立委參選人的座談會，中常會上也有中常委提出相關提案；而7月1日的座談會為第一梯次，接下來尚未完成提名的選區也會陸續辦理，主要是跟大家討論輔選相關事宜，以及日後文宣部分大家要如何配合辦理，同時也聽取每位參選人的意見及可能需求，彙整後儘量提供協助，讓未來輔選工作能更順利。

黨務人士還提及，對國民黨來講2020大選非常重要，因此吳敦義也會親自對參選人們加油打氣，進行精神講話。

據悉，座談會上將進行輔選工作講習，由組發會說明2020大選輔選動員作業、文傳會說明選戰聯合文宣製作方向，而行管會、考紀會將報告籌募款相關規範等，並由智庫說明黨的政策立場及論述。

另一方面，國民黨還將在7月7日於凱道舉辦「反沒收公投」抗議活動，黨內也規劃由吳敦義在27日先邀集彰化以北的黨籍縣市議會議長進行便當會懇託。黨務人士指出，黨是希望能全員動員，也會呼籲立委參選人們共襄盛舉，各方面都鼓勵大家一同參與。

(中時 )