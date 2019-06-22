「國瑜夜市」發大財！韓國瑜支持者大排長龍採購庶民美食。（盧金足攝）

挺韓大會台中場「榮耀新中華、歡樂向前行」22日下午3點開始，來自海內外的韓粉一早就到場表達相挺熱情，市議員李中建議民眾來會場最好搭大眾交通運輸工具，不要自行開車，快速進入會場，上午氣溫高達30多度，提醒帶小扇子，戴頂帽子，再準備瓶礦泉水，也讓韓粉感受台中的好天氣。

挺韓大會台中場在西屯區市政北二路與河南路三段水利地舉辦，數萬名支持者共襄盛舉到會場，氣勢高亢，由於周邊道路將從中午12時到晚上十時彈性管制，管制範圍北起市政北六路(含)、市政北五路(含)以南；東至惠中路(不含)以西；南沿市政路(不含)以北；西迄黎明路(不含)以東。

主辦單位呼籲民眾提前改道行駛，避開管制區域，請民眾遵從現場員警的指揮疏導，以免增加管制區域周邊道路車流延滯及耽誤行車時間，共同維護交通順暢與安全。

民眾要來挺韓大會造勢會場，搭公車資訊：

《中區》

※仁愛醫院→公車：300、302、304、308→新光三越站→步行約800公尺(沿惠來路二段至市政北二路右轉)→抵達會場

《西區》※草悟道／市民廣場→公車：81→西屯區公所→步行約450公尺(沿黎民路二段至市政北二路左轉)→抵達會場

※科博館(台灣大道)→公車：48、77、323、300、301、302、304、324、→新光三越站→步行約800公尺(沿惠來路二段至市政北二路右轉)→抵達會場

《東區》(火車站出發／干城出發)》

※台中公園(雙十路)→干城站→台中火車站→公車：301、302、303、307→新光三越站→步行約800公尺(沿惠來路二段至市政北二路右轉)→抵達會場

《南區》

※中興大學(興大路)→公車：73→新光三越站→步行約800公尺(沿惠來路二段至市政北二路右轉)→抵達會場

※大慶車站／五權車站→台中火車站→公車：301、302、303、307→新光三越站→步行約800公尺(沿惠來路二段至市政北二路右轉)→抵達會場

(中時 )