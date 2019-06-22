前新北長朱立倫今（22日）前往佛光山板橋講堂參加「疼愛媽媽–保膝動健康」婦女活動。（葉書宏攝）

前新北長朱立倫今（22日）前往佛光山板橋講堂參加「疼愛媽媽–保膝動健康」婦女活動。（葉書宏攝）

前新北長朱立倫今（22日）前往佛光山板橋講堂參加「疼愛媽媽–保膝動健康」婦女活動。（葉書宏攝）

前新北長朱立倫今（22日）前往佛光山板橋講堂參加「疼愛媽媽–保膝動健康」婦女活動。（葉書宏攝）

國民黨智庫主辦3場國政願景電視發表會，首場將於25日在高雄國際會議中心舉行，前新北市長朱立倫今（22日）表示，有點可惜，政見說明會並非辯論會，變成演講比賽、閱讀朗誦比賽。

朱立倫今（22日）由立委柯志恩、新北市議員林國春、葉元之、江怡臻、新北市果菜公司總經理江惠貞陪同前往佛光山板橋講堂參加「疼愛媽媽–保膝動健康」婦女活動。

針對電視發表會，朱立倫表示，有點可惜，政見說明會並非辯論會，變成演講比賽、閱讀朗誦比賽，參加者朗誦一下、演講一下，並非是具體真正做的或是以往的實戰經驗。他希望能夠具體說明，政見說明會對很多人來說就是朗誦、演講比賽，自己不需要特別的稿子，做自己。

另外，朱立倫提到，不斷動員、造勢，容易造成對立氣氛，初選期間並沒有要民眾外出投票，民眾在家中有可能會接到電話。初選結果出爐後，黨必須團結，彼此間並不是對手，是隊友，大家將來一定要成為團隊，這段時間清楚把政見講出來，「還是多做事，少造勢！」

媒體詢問民調仍持續落後韓國瑜、郭台銘，對此，朱立倫表示，不清楚記者是看哪一個民調，19日、21日公布的民調與韓、郭都是非常接近，對比式的民調3人幾乎都一樣。

朱立倫表示，只有在黨內互比的時候比較落後，黨內互比所占的比率很低，黨內互比只要肯對打、肯走極端、肯攻擊，聲量就會突然上升，黨內互比都有4成左右沒有表態，「這些都是婆媽，都認為（參加初選者）自己的孩子，都好！」

朱立倫表示，自己沒有用大型造勢、廣告，很多支持者還沒有發出聲音，希望支持者最後可以大方講出來。每一位參加初選者都有其特質，初選之後都要團結在一起，不能排除任何的支持者，只有擴大國民黨的支持者，民進黨就是分化國民黨、弱化國民黨。

朱立倫表示，初選前不會和任何候選人私下見面，等7月15日之後全黨團結在一起，「民進黨用3秒膠，看我們可不可以1秒膠。」絕對不要贏了初選、輸了大選，寧可在初選過程中理性、中道面對，大家都是黨內同志，之後才能團結一致。

朱立倫表示，7月7日全黨一致的公投活動都會站出來，更希望全民為了維護台灣民主自由進步都要站出來，民進黨沒收公投的權利，抹煞藍綠前輩對於民主努力。另外，關於名嘴在政論節目希望韓國瑜退出初選，朱立倫回應，「我不看政論節目。」

(中時 )