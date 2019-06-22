美洲盃厄瓜多vs.智利進球精華

擺脫今年在英超「紅魔」曼聯的低迷，智利球星A.桑契斯（Alexis Sanchez）於美洲盃續演復活身手，繼首戰攻破日本大門後，今天他又在下半場踢進致勝神射，助尋求3連霸的智利以2比1氣走厄瓜多，2連勝提前晉級8強。

然而，桑契斯賽後卻告訴記者，他在上半場一次傳中球就弄傷了腳踝，「但我纏了繃帶，吃了止痛藥繼續上場。我覺得我的腳踝扭到了，不過我忍痛續戰，希望傷勢不會太嚴重。」

智利開賽8分鐘就先馳得點，隨後卻被厄瓜多罰進12碼球，上半場站成1比1。下半場開賽才6分鐘，位於左側禁區的桑契斯接獲右路吊中，第一時間以右腳推射打入球門右側死角，成為此役的致勝球。畢竟厄瓜多此役難有威脅攻勢，終場前後衛阿基列（Gabriel Achilier）還被紅牌罰下，無力回天。

桑契斯之前歷經5個月的進球荒，智利教頭魯耶達（Reinaldo Rueda）則讚揚子弟兵帶傷拚戰的鬥志，並補充並非5月時同位置的踝傷復發。

「他在中場休息接受醫師評估，儘管包了一堆冰塊，他還是說可以繼續，也在下半場做出巨大的貢獻，」魯耶達說：「我們會再評估一次，希望不會太嚴重。」

智利2連勝暫居C組第1，下役將遭遇4分的烏拉圭，勝場尚未開胡的日本與厄瓜多將搶搭8強末班車，不過日本之前2比2逼和烏拉圭，拿到1分積分。

(中時電子報)