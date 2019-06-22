為嚇阻層出不窮的酒駕事件，政府祭出各種手段，台中市警局霧峰分局也針對轄區內酒駕肇事率較高的路段，規畫傍晚及深夜臨檢，並以「封城」方式、全方位取締酒駕，宣示「取締酒駕零容忍、加強執法無限期」。

霧峰警分局指出，為杜絕酒駕，特別召開會議、研討轄區內去年至今的交通事故發生地點與時間，結果發現，台三線沿線的國光路大里橋、國光路與德芳路口、台74線沿線等重要道路，在下午4點至8點、深夜12點至凌晨4點為意外發生率最高時段。

警方表示，以酒駕發生意外來說，肇事者多為在外地喝酒後進入轄內，像是烏日往大里、草屯往霧峰比例高，此外，在環中東路與台74線開通後，也成為易肇事路段。

宣示強勢取締的決心，霧峰分局特別將轄區內重要聯外道路、以「封城」方式執行取締酒駕勤務，日前嘗試出動重兵封鎖台74線各匝道實施酒測後駕車攔檢專案，一個晚上就取締了23件酒駕違規，分局長莊勝雄強調，對於酒駕執法不打烊，要除提高取締強調，也宣示無時無刻取締酒駕。

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(中時 )