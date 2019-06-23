前「吉優特」國際公司葉姓女業務經理，利用負責禮券寄發和保管的機會，自2013年起竄改電腦內存貨系統數量，4年多來侵吞2萬1232張、總額高達1346萬餘元的禮券，葉再將禮券消費、或出售殆盡，案發後她說每月只能賠公司1萬元。士林地院依業務侵占罪判葉女徒刑2年8月，另葉女馬姓丈夫被控涉贓物罪部分，法官認罪證不足，判決無罪。

判決指出，葉女自1997年11月到吉優特公司上班，擔任業務經理，長年負責管理禮券寄發及保管，但她自2013年1月起至2017年4月間，利用各次禮券發貨時，共溢領公司2 萬1232 張、價值1346 萬4574 元禮券後，侵占入己。

葉女侵占的禮包括「太平洋崇光百貨」、「新光三越百貨」、「大潤發」、「家樂福」及「全家超商」500至1500元不等面額共2萬1151張，另「陶板屋和風兌換券」、「威秀影城電影票」81張，其中葉女2013年首次犯案，就溢領5485張，總金額303萬9530元的禮券。

葉為避免東窗事發，竄改公司電腦系統內的禮券「存貨系統」數量，葉侵占的禮券全數用來消費或出售他人，禮券早已用光，售得款項亦花費一空。2017年5月吉優特公司發現公司利潤不足，經清查電腦系統資料後，才知被葉女侵占禮券，提出告訴。

法官認為，葉女侵占禮券金額龐大，且利用公司內控漏洞，犯罪行徑膽大妄為，考量葉女無前科，犯後坦認犯行，但表示僅能每月還款1 萬元，照葉女說法，要還完錢至少有110年以上，因此迄未能賠償吉優特公司，判葉徒刑2年8月。

至於檢方認為，葉女的馬姓丈夫明知葉女月薪才3萬多元，每個月竟有龐大禮券，仍持禮券使用消費，依贓物罪起訴，但法官認罪證不足，判決無罪。可上訴。

(中時 )