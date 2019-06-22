香港政府暫緩《逃犯條例》修訂，但未回應撤回修例等5項訴求，導致抗議行動21日再次升級，大批示威者佔領夏愨道、包圍警察總部等阻政府部門運作。據港媒公布的民調指出，逾七成受訪者認為政府應全面撤回修例、收回對612衝突「暴動」的定性，及調查警方涉使用過分武力。港學者指出，要徹查是什麼原因導致「612警民衝突」，而非只追究警察在此其間有否濫用武力。

據香港《明報》民調指出，635人受訪，民調結果未見一面倒，約5成受訪者認為林鄭月娥應下台，但亦有近4成認為不應該。另亦有逾半受訪者認為政府不應檢控示威者。

《逃犯條例》修訂觸動社會公開矛盾，香港教育大學公共行政學研究講座教授張炳良22日表示，今次是特區政府自回歸以來最嚴重的管治危機，社會認為要靠大規模抗爭才能解決問題，警隊則成為政府與市民之間的磨心。

張炳良指出，當前「政治的紛爭一定是要由政治領袖來解決」，建制和民主派都不能迴避。張炳良認為要徹查有什麼深層原因，觸動612警民衝突，而非只追究警察其間有否濫用武力，並為此成立獨立調查委員會，才能讓社會邁向和解。

此外，對於示威者5項主要訴求，全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，港府已無讓步空間，否則會削弱管治基礎，既失去建制派支持，也損及中央管治威信。他形容，雖然現時民意「風頭火勢」，但以2014年佔領運動為例，若示威者有更激烈行動，或持續影響市民日常生活，一段日子後民意或會逆轉。

劉兆佳承認，修例事件令不少市民認為政府「自以為是、高度自負、脫離群眾」，疏導市民不滿和懷疑。劉認為「爭取普選」涉及政治體制問題是死結，中央對反對勢力不會放心，故唯一能做的，是港府改善施政作風。

(中時 )