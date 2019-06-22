韓粉林姓男子，著早期國民黨「北伐軍裝」最吸睛，盼韓以「北伐精神」成功贏總統選舉。（張妍溱攝）

高雄市長韓國瑜「榮耀新中華，歡樂向前行」622台中造勢活動，一早韓粉不斷湧入會場，1名韓粉林姓男子，著早期國民黨「北伐軍裝」最吸睛，盼韓以「北伐精神」成功贏總統選舉，帶領台灣人民過更好生活。

來自台北的林先生一早跟老婆到現場加油，雖然天氣高溫30多度，穿著「北伐軍裝」，身為死忠韓粉的林先生說，天氣很悶熱，但藍天白雲，象徵韓國瑜一定能「北伐成功」、參選總統勝利，再熱也要這身打扮。

(中時 )