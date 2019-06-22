韓粉著軍裝 祝韓國瑜「北伐成功」 13:062019/06/22 中時 張妍溱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓粉林先生一早跟老婆到現場加油，雖然天氣高溫30多度，穿著「北伐軍裝」，為韓國瑜加油。（張妍溱攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓粉林姓男子，著早期國民黨「北伐軍裝」最吸睛，盼韓以「北伐精神」成功贏總統選舉。（張妍溱攝） 高雄市長韓國瑜「榮耀新中華，歡樂向前行」622台中造勢活動，一早韓粉不斷湧入會場，1名韓粉林姓男子，著早期國民黨「北伐軍裝」最吸睛，盼韓以「北伐精神」成功贏總統選舉，帶領台灣人民過更好生活。 來自台北的林先生一早跟老婆到現場加油，雖然天氣高溫30多度，穿著「北伐軍裝」，身為死忠韓粉的林先生說，天氣很悶熱，但藍天白雲，象徵韓國瑜一定能「北伐成功」、參選總統勝利，再熱也要這身打扮。 (中時 ) #北伐 #成功 #韓國瑜 #總統 #天氣 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜突襲訪立院 籲防疫不分藍綠 04:102019/06/18 話題觀察 抹黑不要緊？李佳芬曝韓國瑜惦惦搶做這件事 06:292019/06/18 政治 西瓜偎大邊 這三人選邊挺韓到底？ 10:522019/06/18 政治 與大胃王挑戰夜市美食 韓國瑜最愛七里香 21:202019/06/20 生活 旺旺中時最新民調：蔡郭夾殺 韓國瑜擺脫亂流穩定領先 22:252019/06/20 政治 旺旺中時最新調查！擺脫亂流 民調回溫！韓國瑜穩站第一 04:102019/06/21 政治要聞 國民黨黨內PK 40歲以上首選韓國瑜 04:102019/06/21 政治要聞 揪網紅逛夜市 韓國瑜愛吃七里香 04:102019/06/21 地方新聞 吳音寧轟韓身邊都黑金體系 韓國瑜回一句 11:342019/06/21 政治 黑韓讓韓粉更堅定 04:102019/06/22 時論廣場 政治熱門新聞 與黃國昌辦623遊行 館長嘆：廠商取消合作上億 - 政治 2件事實擺眼前 網：韓民調將重回40％！ - 政治 5大原因 民調專家：韓理當勝初選！ - 政治 韓黑嚇傻：韓莫非參透民進黨招式？ - 新聞 高雄韓粉po排水溝清淤前後圖 網友驚呆！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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